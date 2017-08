Zwarte vlaggen tegen bussen in Brugge

"423 bussen per dag is te veel", die boodschap prijkt sinds kort op tientallen huizen in de Sint-Jorisstraat, Vlamingdam en een deel van de Vlamingstraat in Brugge. Met zwarte vlaggen protesteren de bewoners tegen de vele bussen die sinds 2014 door de straat rijden.

De bewoners willen met de vlaggen een duidelijk signaal geven: de bussen zijn niet welkom in de straat. Eerder dit jaar, in april, trokken een aantal buurtbewoners al aan de alarmbel.

“We hebben alle begrip voor bewoners van de straten die hinder ervaren, maar een oplossing vinden is niet gemakkelijk", zegt Inge Debruyne, woordvoerder van De Lijn West-Vlaanderen aan het Nieuwsblad.