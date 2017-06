Zwembad af en toe dicht wegens te druk

"Het bereiken van de maximale capaciteit aan zwemmers verplicht ons daartoe. We willen ons daarvoor excuseren, maar vragen ook begrip gezien de veiligheid in en rond het zwembad nog altijd primeert”, zegt schepen Tom Vlaeminck, bevoegd voor de uitbating van het zwembad.

De uitbater van het zwembad probeert de sluitingstijd door dergelijke maatregelen zo kort mogelijk te houden, maar kan dat nooit op voorhand inschatten: dat hangt af van hoeveel mensen het zwembad verlaten. Schepen Vlaeminck: “Mocht dit in de toekomst nog voorkomen, vragen wij aan onze zwembadbezoekers toch het nodige respect en eerbied op te brengen voor het personeel dat ook in deze moeilijke omstandigheden tracht zijn of haar job uit te oefenen.”

Tegelijk wil de stad Menen er ook nog eens op wijzen dat zwemmen in de Oude Leiearm niet is toegestaan. De nodige signalisatie ter hoogte van het ponton, geeft dat verbod klaar en duidelijk aan.