Zwembad Brugge krijgt extra glijbanen

Het investeert ruim 1 miljoen euro in twee nieuwe glijbanen en een buitenwellness. Bedoeling is om het aantal bezoekers nog verder op te krikken tot 400.000 zwemmers per jaar. Het zwembad gaat er ook prat op dat het binnen enkele maanden kan uitpakken met de meest spectaculaire glijbanen in de Benelux.

Bart Dupon: "We hebben een zeer spectaculaire start gehad. We hebben een sterke opening gehad met vrij veel bezoekers. In twee jaar tijd hebben we 600.000 bezoekers en daar zijn we fier op, maar volgend jaar willen we toch een 400.000 bezoekers op jaarbasis."

Begin juni kan iedereen de nieuwe attracties uittesten tijdens een feestweekend.