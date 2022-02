Zwembad De Alk Wingene leeggelopen na technisch defect

“De toevoerleiding naar het grote zwembad is geknakt,” zegt schepen van sport Jens Danneels aan onze redactie. “De badkuip liep meteen leeg: zo’n 300.000 liter water stroomde onder grote druk weg naar de kelder onder de badkuip.

Halve meter water

In die kelder staan de technische installaties, het water stond daar tot een halve meter hoog. “De brandweer pompt nu eerst het water weg, pas dan kunnen we inschatten wat de schade is aan de technische installaties.” Er is ook nog een instructiebad en een peuterbad in De Alk, maar daarmee is alles in orde. (lees verder onder de video)