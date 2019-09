Zwembad Diksmuide is klaar voor opening

Het nieuwe zwembad De Pluimen in Diksmuide is helemaal klaar en opent maandag de deuren. Het sportpark De Pluimen is nu af: de sporthal en het zwembad hebben samen bijna 11 miljoen euro gekost.

De Pluimen in Diksmuide is het sportpark van de stad waar elke sportieveling z’n hartje kan ophalen. Pareltje is het gloednieuwe zwembad met een wedstrijdbad van 25 meter, een polyvalent bad met beweegbare bodem en een sterrenpeuterbad met fonteintjes voor de watergewenning van de allerkleinsten. "We mogen gerust zeggen dat dit voor 30 of 40 jaar in gebruik zal worden genomen door de sporters en de zwemmers." Lo-Reninge en Houthulst zullen zich engageren voor het schoolzwemmen waarin ze mee participeren.

Ook nieuwe sporthal

Naast het zwembad is ook geïnvesteerd in een nieuwe sporthal waar ook de scholen gebruik van maken. En dan zijn er nog een gevechtszaal voor onder meer de judo- en karateclub en een spiegelzaal voor dans of ballet. Maar de grootste investering blijft wel het nieuwe zwembad waar ook de watersportclubs van Diksmuide naar uitkijken.

Het zwembad is een energiearm gebouw met maximale waterrecuperatie. Ook de komende jaren zijn nog investeringen gepland met een vernieuwing van de atletiekpiste en een kunstgrasveld voor onder meer hockey en baseball. Alles samen nog eens goed voor ruim 1 miljoen euro.