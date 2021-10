Zwembad Heule moet ruim een maand dicht

Zwembad LAGO Lagaeplein in Heule bij Kortrijk sluit vanaf maandag tot het einde van het jaar. Recent werd vastgesteld dat de verflaag van de zwembadkuipen in Heule begint los te komen.

De waterkwaliteit ondervindt hier geen negatieve gevolgen van , toch beslisten het stadsbestuur van Kortrijk en uitbater LAGO om zo snel mogelijk de vernieuwingswerken aan de kuipen op te starten.. Deze werken gaan van start maandag 25 oktober. Dit wil zeggen dat zondag 24 oktober de laatste openingsdag is van 2021 in LAGO Lagaeplein.

Vanaf zondagnamiddag starten de voorbereidingen. Dinsdag of woensdag kunnen de baden dan leeglopen. Vrijdag start de aannemer op. In eerste instantie zullen de zwembadkuipen gezandstraald worden om alle historische verflagen laag per laag te verwijderen. De baden worden dan waar nodig gerestaureerd zodat de basis van het zwembad weer perfect in orde is. Hierna worden de kuipen opnieuw geschilderd.

Met droogtijd en heropstart van het bad erbij komt de stad uit op een heropening bij het begin van het nieuwe jaar. Tot die tijd zijn zwemmers welkom in LAGO Kortrijk Weide of LAGO CLUB Zwevegem Fitpunt. Houders van een beurtenkaart voor LAGO Kortrijk Lagaeplein kunnen hiermee in beide sportbaden komen zwemmen. Er wordt ook gekeken om de zwemlessen en de uren van zwemsportclubs zoveel mogelijk elders in te richten.