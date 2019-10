Zwembad Heule ontruimd na brand in sauna

Er was brand in één van de saunacabines. “Onze redders konden het vuur zelf blussen en namen geen enkel risico. Onmiddellijk werden de zwemmers geëvacueerd en de brandweer verwittigd. Alles is prima verlopen en niemand raakte gewond, een pluim voor onze mensen”, zegt Diether Thielemans, Algemeen Directeur van de Lagogroep, die een aantal zwembaden uitbaat.

Zwemmers snel buiten

Nancy Opsommer uit Wevelgem en haar oudste dochter Evelyne zagen door de brand hun wekelijkse zwembeurt in het water vallen: “We waren nog maar pas aan het zwemmen toen we een erg prikkelende geur gewaar werden en uit het zwembad moesten. We konden ons nog snel omkleden in een ruimte waar geen rook hing en vluchtten naar buiten. Alles verliep erg vlot".

De brandweer kon zich beperken tot wat nablussen en demonteerde voor alle zekerheid een deel van de cabine, om er zeker van te zijn dat de laatste brandhaarden gedoofd waren. Het vuur ontstond wellicht nadat een houten opgietpot op een verwarmingselement bleef staan, waardoor die oververhit raakte en in brand vloog. Dankzij de alerte reactie van het personeel bleef de schade beperkt tot de saunacabine zelf, aan de rest van het gebouw is geen schade waardoor het zwembad vandaag normaal weer opent.