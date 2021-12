Zwembad Heule pas eind april weer open

"Tijdens de uitvoering is gebleken dat de voorziene werken onvoldoende garanties kunnen bieden, en dat we beter kiezen voor een grondiger aanpak", zegt Stad Kortrijk.

"De heropening schuift hierdoor op naar eind april. Toen eind oktober de beslissing werd genomen om het zwembad van Heule te sluiten voor de renovatie van de kuipen, werd uitgegaan van een heropening begin januari."

Nieuwe oplossing

"De renovatie bestond oorspronkelijk uit 3 fases. In eerste instantie moesten alle historische verflagen van de zwembadkuipen laag per laag verwijderd worden. De kuipen zouden dan worden gerestaureerd door cementering en zouden dan ten slotte opnieuw worden geschilderd. De eerste fase van de werken werd op tijd afgerond.

Na verder onderzoek ter plaatse door verschillende experts en leveranciers blijkt nu dat de combinatie van cementeren en schilderen te weinig garantie biedt op een kwalitatieve afwerking die op lange termijn zal standhouden. Er wordt daarom gekozen voor een oplossing waarbij vinylester - een soort polyester - wordt aangebracht op de kuipen. Een betere maar duurdere oplossing die wel voldoende garanties biedt op de lange termijn voor correcte waterdichting en aansluiting met technische installaties zoals de monden en spots van het zwembad.

De uitvoering van deze werken vraagt de aanpak van een gespecialiseerde aannemer die nog moet worden aangesteld. Dit gecombineerd met de langere uitvoering die vinylester met zich meebrengt, zorgt ervoor dat het zwembad gesloten blijft tot eind april."

Alternatieven

"Tot die tijd zijn zwemmers welkom in LAGO Kortrijk Weide of LAGO CLUB Zwevegem Fitpunt. Beide zwembaden zijn dagelijks geopend met ruime openingsuren. Houders van een beurtenkaart voor LAGO Kortrijk Lagaeplein kunnen hiermee in beide sportbaden komen zwemmen.

Er wordt ook gekeken om de zwemlessen en de uren van zwemsportclubs zoveel mogelijk elders in te richten. De sportdienst neemt contact op met alle getroffen klanten."

"Domper"

"Het is een serieuze domper voor alle watersporters dat het zwembad in Heule langer dan verwacht gesloten blijft", zegt schepen van Sport Wouter Allijns.

"De kwaliteit kon echter niet gegarandeerd worden met de geplande manier van werken. Het zou heel jammer zijn mochten we half werk leveren om dan over enkele maanden of jaren weer met hetzelfde probleem te zitten. We bijten nu dus door de zure appel heen om over enkele maanden opnieuw over een topzwembad in Heule te kunnen beschikken."

