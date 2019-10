Zwembad Kortemark sluit in 2021 de deuren

Het zwembad dateert uit de jaren zeventig, is bijna 17 meter lang, maar kost handenvol geld. Schepen van Sport Stefaan Vercooren maakt de rekensom. “We draaien nu op een jaarlijks terugkerend exploitatietekort van ongeveer 180.000 euro, geld dat vooral naar personeels- en onderhoudskosten gaat. Daarnaast komen er vaak nog heel wat onvoorziene kosten voor investeringen bij. Deze zomer nog werden bijvoorbeeld voor 55.000 euro aan investeringen goedgekeurd onder meer voor een verwarmingsketel en een chloortank".

Geen nieuw zwembad

Volgens de schepen is het bouwen van een nieuw zwembad helemaal geen optie. “Een nieuw 25-meterbad kost minstens 6 miljoen euro, of anders gezegd de helft van het te investeren bedrag tijdens deze legislatuur".

Gemeentelijke tussenkomsten

Het gemeentebestuur zal vanaf de sluiting van het zwembad de kosten voor het vervoer voor alle lagere scholen naar een zwembad in de buurgemeenten op zich nemen. Het voorziet daarvoor 50.000 euro op de meerjarenplanning. Inwoners die in een andere gemeente gaan zwemmen, zullen per zwembeurt een euro korting kunnen krijgen. Verder zal Kortemark voor elk kind uit de eigen gemeente dat voor het eerst zwemles volgt 30 euro van de kostprijs bijpassen.

Het gemeentebestuur heeft nog geen beslissing genomen over wat er na de sluiting met het zwembad moet gebeuren.