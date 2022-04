Zwembad Lichtervelde week gesloten door technisch defect

Het zwembad van Lichtervelde zal nog zeker een week gesloten blijven door een technisch defect in de ketel. Daardoor kunnen ze het water niet opwarmen, en dat is te koud om te zwemmen.

Nu velen verfrissing zoeken in de openluchtzwembaden, moet het binnenzwembad van Lichtervelde dicht. Door een defect in de verwarmingsketel kan het water niet op temperatuur komen. En dan is het water volgens de gemeente simpelweg te koud om te zwemmen.

Normaal zou het defect snel opgelost moeten geraken, maar het water verwarmen is een ander verhaal. Dat lukt niet in enkele uren of dagen. Het zwembad was wel al van plan om te sluiten op Pasen en paasmaandag. "We hopen weer te kunnen openen op dinsdag", klinkt het.