Zwembad Poperinge haalt niet verwachte aantal bezoekers

Het nieuwe zwembad kon van de opening in juli tot nu 100.000 zwemmers lokken, dat is 50.000 minder dan verwacht.

Vroeger kon het (oude) zwembad over een heel jaar maar 100.000 mensen aantrekken. Het aantal is dus fors gestegen. Anderzijds is het aanbod ook fors uitgebreid. Er is een glijbaan, een wellnessgedeelte en er zijn nog heel wat andere recreatieve elementen.

Verschillende tarieven

Volgens de bevoegde schepen Vanlerberghe hebben de ietwat tegenvallende cijfers niets met de kostprijs te maken. Het tarief bedraagt 6,75 euro voor een kind (12+) en 7,5 voor een volwassene. Voor een niet Poperingenaar is dat iets meer, respectievelijk 8,5 en 9,5 euro. Die tarieven zijn vergelijkbaar met andere recreatieve zwembaden zoals Olympia in Brugge, zegt de schepen. Om louter en alleen baantjes te trekken zijn de tarieven trouwens veel lager, van 3 tot 3,75 euro.

Poperinge zal nu massaal folders verspreiden in een aantal buurgemeenten.