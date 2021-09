Zwemcomplex Middelkerke binnen drie maanden klaar

Nog ruim drie maanden en het nagelnieuwe zwemcomplex van Middelkerke is af. Op 18 december wordt er gezwommen.

Er is een ruim sportbad, een instructiebad, een zone voor recreatie met glijbaan en een wellnessgedeelte. Volgens Middelkerke is het zwembad groot genoeg voor een drukke zomerbadplaats én wordt het in de winter een rustig sportparadijs voor inwoners.

"We hebben voor 30 jaar een uitbatingsovereenkomst met de Vitagroep. Wij betalen hen 1,5 miljoen euro per jaar en na dertig jaar is het van ons, maar ondertussen moet de Vitagroep het ook uitbaten", weet Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke.

Vitagroep is een uitbater die ook al zwembaden runt in het Antwerpse. Vanaf december gaan ze hier met 18 mensen aan de slag.