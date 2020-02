Zwemmen: nieuwe uitdaging voor ex-bondscoach Rik Valcke

Rik Valcke was in het verleden Belgisch bondscoach, hoofdtrainer bij de Brugse Zwemkring en trainer aan de topsportschool. Brian Ryckeman is een geboren Oostendenaar, gespecialiseerd in lange-afstandzwemmen. Ryckeman nam deel aan de Olympische Spelen in Peking en in Londen. Hij werd ondermeer Europees kampioen open water in 2011. Na de krokusvakantie zullen Valcke en Ryckeman de competitiezwemmers van de Royal Ostend Swimming Club begeleiden.

ROSC-voorzitter Luc Timmerman reageert bijzonder opgetogen: “Rik Valcke en Brian Ryckeman zullen echt een meerwaarde zijn voor onze club. Zij kennen elkaar al heel lang. Rik was trainer tijdens de zwemcarrière van Brian. Dit is een belangrijke stap in de toekomst van ROSC. Daarbij komt nog dat we over een paar maanden in een spiksplinternieuw zwembad kunnen trainen. Het zijn mooie vooruitzichten," aldus nog Timmerman.