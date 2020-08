Zwemmersjeuk in provinciaal domein IJzerboomgaard

Daar is zwemmersjeuk vastgesteld. Dat wordt veroorzaakt door de larven van de platworm

die de huid binnendringen. De wormen zijn parasieten van een aantal watervogels, zoals eenden. Via de uitwerpselen komen de eitjes van de wormen in het proper water terecht, waar ze ontwikkelen tot larven en binnendringen in bepaalde slakken. Hier ontwikkelen ze zich verder en komen dan terug in het water terecht.

De zwemmersjeuk veroorzaakt hevig jeukende rode bultjes. Wie getroffen is neemt best snel een grondige douche en zoekt eventueel de huisarts op. Het is hoe dan ook verboden te zwemmen in de plassen van het provinciaal domein, maar met dit warme weer is het verleidelijk om daarin verfrissing te zoeken. Maar dat doe je dus beter niet.