Zwemster Brigitte Becue slaat mee alarm: "Schoolzwemmen onder druk"

Zwembaden die sluiten, een tekort aan redders en schoolzwemmen dat onder druk staat: de zwemsector luidt in een open brief de alarmbel, schrijven de kranten van Mediahuis. West-Vlaamse zwemkampioene Brigitte Becue slaat mee alarm.

Zowat iedereen die ertoe doet in de sector ondertekende een open brief - Red het zwemmen - op initiatief van het Netwerk Lokaal Sportbeleid, een organisatie die onder meer gemeenten ondersteunt bij hun sportbeleid. Daarin klagen ze de problematiek van het tekort aan redders aan en het dalende aantal zwembaden in Vlaanderen. Ook instanties als Katholiek Onderwijs Vlaanderen en onderzoeksgroepen van de KU Leuven en VUB ondertekenden de brief.

Het is vooral het schoolzwemmen waarover experts zich zorgen maken: voor kinderen wordt het almaar moeilijker om te leren zwemmen. Schoolzwemmen staat onder druk door de stijgende kosten, en ook bij de zwemclubs zijn de wachtlijsten ellenlang. De zwemwereld pleit voor een masterplan om het tij te keren. "Het is een crisis die te groot is om enkel aan het lokale niveau over te laten", klinkt het.

Nieuwe zwembaden

In onze provincie zijn de voorbije jaren enkele nieuwe zwembaden geopend, maar het zou dus nog beter moeten. Ook vanuit het Vlaams parlement lijkt er steun voor die open brief.. "Gemeenten worden vandaag niet gefinancierd om hun zwembad open te houden," zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene. "Dat is een foute keuze van Vlaanderen. Steeds meer zwembaden sluiten daardoor hun deuren. Kunnen zwemmen is een noodzaak, een basisrecht, en verdient dus Vlaamse financiering.

"We hebben een basisfinanciering én Vlaams fonds nodig voor het bouwen maar ook het onderhouden en energiezuinig maken van zwembaden. Elke Vlaming moet in zijn buurt kunnen (leren) zwemmen."

