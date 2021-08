Marieke zwom gisteren en vannacht de volledige kustlijn van De Panne tot Knokke-Heist af in 18 uur en 45 minuten. Ze is de eerste vrouw die daarin slaagt.

"Ik besef nog niet helemaal wat mij overkomen is. Dat zal nog wel even duren. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, ondanks de slechte weersomstandigheden. Ter hoogte van Zeebrugge heb ik even gedacht aan opgeven, maar ik heb doorgezet. Maar ik ga dat geen tweede keer doen. Dit is once in a lifetime."

Bekijk hierboven het interview met Marieke Blomme

Bekijk ook: