Zwemverbod door blauwalgen in put van Nieuwkapelle

In de put van Nieuwkapelle werden net zoals vorig jaar blauwalgen of cyanobacteriën vastgesteld na onderzoek van het water.

Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s benadrukt burgemeester Lies Laridon dat het verboden is om in het water te gaan. De cyanobacterie is een probleem dat vaker en vaker voorkomt, ook al door de opwarming van de aarde. De geringe regenval van de laatste maanden heeft ongetwijfeld ook meegespeeld bij de algenbloei. Ook vissen wordt tijdelijk afgeraden, net als de hond laten spelen in het water.

Symptomen bij de mens zijn onder meer een geïrriteerde rode huid, jeuk, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts, een pijnlijke of rode keel, oorpijn en oogirritaties. De klachten beginnen binnen de twaalf uur na de blootstelling en houden ongeveer vijf dagen aan. Nadien verdwijnen ze meestal vanzelf. Bij twijfel kan best de huisarts worden geconsulteerd.

Vergiftigingen door blauwalgen komen alleen tot stand door inname van water via de mond. Het gif irriteert de huid wel, maar dringt er niet in door. Bij volwassenen doen ernstige vergiftigingen zich gelukkig zelden voor. Kleine kinderen echter zijn kwetsbaarder door hun lager lichaamsgewicht en hun sneller metabolisme, maar vooral omdat zij sneller en meer water binnenkrijgen. Dit geldt trouwens ook voor honden, omdat die altijd met open snuit zwemmen.