Zwemzone De Gavers opnieuw geopend

Dit weekend kan er voor het eerst weer gezwommen worden in domein De Gavers, nadat er woensdag een kleuter van 4 uit Hulste verdronk. Ondanks de rode vlag belandde het vermiste jongetje toch in de verboden zwemzone. Maar volgens de provincie is er niets mis met de veiligheid in het domein.

Er worden wel extra maatregelen genomen om een gelijkaardig drama in de toekomst te vermijden. Zo zet de provincie één hoofdredder en twee gewone redders in. Dat is één iemand meer dan wettelijk verplicht. De ligweide wordt nu ook in het oog gehouden door de groendienst wanneer mensen in het water zwemmen.

De provincie wil zonnekloppers nog eens extra sensibiliseren en roept op om de rode vlag te respecteren. Bij een grote toeloop doet de provincie een beroep op diensten van een securityfirma. Daarnaast is er ook nog camerabewaking