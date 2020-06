Zwemzone Zeebrugge verdubbeld deze zomer

De stad Brugge zal de zwemzone in Zeebrugge uitbreiden om meer mensen de kans te geven veilig in het water te gaan en op het strand te genieten deze zomer.

"Ook de strandreddingsdienst wordt uitgebreid met extra redders om de veiligheid van al die baders te garanderen,” zegt schepen van sport Franky Demon.

Zwemzone twee keer zo groot

De zwemzone wordt zowat verdubbeld in oppervlakte, dus de werking van de strandreddingsdienst zal ook aangepast worden. Dit heeft als gevolg dat de andere watersportzones opgeschoven worden richting Blankenberge: zowel de bufferzone als de surfzone worden verplaatst, zodat er geen interferentie zal zijn met de baders en dat iedereen veilig van de zee en het strand kan genieten.

Meer sportactiviteiten

“De banden met de surfclub worden verder aangehaald” zegt Demon “zij voorzien nog steeds in de veiligheid van de surfers, maar rondom de surfclub zal er ook mogelijkheid zijn om te sporten en bewegen en tegelijkertijd onderzoeken we nog de mogelijkheden om op het evenementenplatform sport of andere activiteiten te organiseren”.

Lees ook: