Zwerfkatten voederen kan enkel met pasje in Kortrijk

Enkel vrijwilligers die zo’n pas op zak hebben mogen de dieren voederen. Als de katten niet gesteriliseerd zijn, wat ze zien aan de knip in het oor van zwerfpoezen, dan melden ze dat ook aan het dierenasiel die ter plaatse komt. De stad wil op tien tot twintig plaatsen vrijwilligers. Zo zijn er ook veel zwerfkatten in het Astridpark en in de straatjes achter het stadhuis. De erkende vrijwilligers moeten ook op eigen kosten in droge voeding voorzien dat ze ’s avonds ook weer moeten wegnemen zodat dat geen ongedierte als ratten aantrekt.