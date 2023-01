Over heel Vlaanderen is vier op tien stuks zwerfvuil een sigarettenpeuk, maar in volume omgerekend gaat het toch vooral om blikjes, plastic flesjes en andere drank- en voedingsverpakkingen: 58 procent. Per inwoner is er gemiddeld 2,7 kilogram zwerfvuil opgeruimd in een jaar tijd, en zelfs 4,3 kilogram aan sluikstort. Vlaanderen haalt de zwerfvuildoelstellingen dus nog lang niet, het wil daarom tegen 2025 een systeem van statiegeld invoeren op onder andere blikjes.