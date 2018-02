Zwerfvuil maakt koeien ziek

Het vele zwerfvuil langs Vlaamse wegen vormt ook een gevaar voor koeien: stukjes van weggegooide blikjes of ander zwerfvuil belanden na het maaien wel eens in het veevoeder.

In de magen van de dieren veroorzaken die stukjes letsels, zogenaamde "scherp-ins". Zo'n letsel kan leiden tot een verminderde melkproductie, ziekte en soms tot sterfte van het dier. Een masterstudent Economie aan Universiteit Wageningen berekende, in opdracht van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux, voor het eerst de financiële impact van zwerfafval op de veehouderij. Bij Boerenbond is te horen dat het inderdaad om een "heel gevaarlijke, heel nadelige" problematiek gaat. "Wij hebben zelf geen cijfers, maar we kregen al veel opmerkingen van veehouders."

Campagne Boerenbond

De Boerenbond en afdelingen van de Landelijke Gilden in West-Vlaanderen plaatsten vorig jaar meer dan 1.500 bermbordjes langs West-Vlaamse akker- en weideranden. Daarop stond een foto van een landbouwer met een duidelijke oproep : ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’ . Of een bordje met koeien met als slogan :‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’.

In 2018 komt er een vervolg op de bordenactie. Op dit ogenblik zijn al 4000 borden in aanmaak, die de Boerenbondleden kunnen aanvragen via de lokale bedrijfsgilden. Dit jaar wil de bond de actie uitbreiden met een infocampagne rond de lange afbraaktijden van zwerfvuil om de recreanten en weggebruikers ervan bewust te maken dat de veroorzaakte schade lang kan nazinderen.

