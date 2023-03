Zwerfvuil: Menen, Wervik en Wevelgem zoeken 1000 vrijwilligers om De Grote Lus op te ruimen

De vrijwilligers moeten van 18 maart tot 2 april bijna 100 kilometer aan wegen opruimen, waar er traditioneel veel zwerfvuil ligt. Voor Mooimakers werken Wervik, Menen en Wevelgem samen met de Intercommunale Mirom Menen.

Chris is een van de vrijwilligers die alvast zal meehelpen, dat doet hij trouwens al langer dan vandaag. In de grachten vond hij al koelkasten, televisies en matrassen. "Maar het meest choquerende waren de ingewanden van drie schapen in een plastic zak."

Ook scholen en verenigingen welkom

De Grote Lus, een route van bijna 92 kilometer verbindt zwerfvuilgevoelige locaties met elkaar. Voor de grote opruimactie zoeken de drie gemeenten dus 1.000 helpende handen om de volledige route schoon te maken.

Momenteel zijn er al 500 mensen ingeschreven. De drie gemeenten zullen ook scholen en verenigingen aanschrijven.