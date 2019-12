Zwevegem investeert 50 miljoen euro, deel voor klimaatfonds

De gemeente Zwevegem investeert de komende jaren vijftig miljoen euro, en dat is best veel. Een grote hap van dat budget gaat naar wegenwerken voor veiliger verkeer, en er komt ook een fietszone.

Burgemeester Marc Doutreluigne: “Wij voorzien een nieuwe fietspad tussen Sint-Denijs en Moen. Ook de Kortrijkstraat wordt heraangelegd met afzonderlijk fietspad. Een fietszone in het centrum van Zwevegem. De juiste omtrek is nog niet definitief. We werken aan een nieuw parkeer- en circulatieplan.”

Uniek is de oprichting van een klimaatfonds. De gemeente wil daarvoor 300.000 euro bijeensprokkelen. Dat zal voor de helft gevuld worden met geld van de gemeente. Zwevegem is de eerste gemeente die zo’n initiatief neemt. De andere helft van het bedrag moet wel komen van vrijwillige bijdrages door inwoners en bedrijven. "Het klimaatfonds zal bijvoorbeeld geld verzamelen voor het aanplanten van bomen of de plaatsing van elektrische oplaadpalen voor wagens."

Zwevegem wil ook werk maken van een nieuwe stek voor het deeltijds kunstonderwijs, dat nu op verschillende locaties zit. Maar nog het meest in het oog springt de oprichting van een klimaatfonds.

De volgende jaren blijven de belastingen in Zwevegem gelijk.