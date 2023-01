Zwevegem kapt 135 beuken: noodzakelijk want bomen zijn ziek

Zwevegem kapt binnenkort 135 beuken in een dreef die erkend is als beschermd dorpsgezicht.

Het is wellicht de grootste kap ooit in de gemeente, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. De ingreep is noodzakelijk omdat de bomen ziek zijn. Zwevegem plant er eind dit jaar wel nieuwe bomen aan. De bewoners vinden het erg jammer, maar tonen begrip.

Eind volgende maand gaan de 135 beuken tegen de vlakte. Het overgrote deel heeft een rotte stam, en de bomen zouden bij een zware storm kunnen omvallen. Enkele exemplaren zouden nog zo'n vijf jaar kunnen blijven staan, maar toch kapt de gemeente die ook. Eind dit jaar komen er nieuwe bomen, linden wellicht. De beuken hier zijn zo'n 85 jaar en dat is nog jong, maar iets te ijverig snoeiwerk in de jaren negentig heeft hun leven ingekort.