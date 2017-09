Zwevegem krijgt stuk N8 in handen

De gemeente Zwevegem krijgt een stuk van de gewestweg N8 in handen. De Vlaamse regering heeft dit goedgekeurd. Bedoeling is dat de gemeente nu korter op de bal kan springen om de weg bijvoorbeeld veiliger te maken.

De opdracht is opmerkelijk want vaak gebeurt die in de omgekeerde richting: de Vlaamse overheid die een stuk gemeenteweg overneemt.

Het gaat om een stuk van vijf kilometer, tussen Kortrijk en de rotonde Zwevegem-Knokke. De gemeente ontvangt hiervoor zo’n 2,3 miljoen euro; geld voor de herinrichting van de weg. Een studiebureau is hiermee al bezig. Er zijn ook plannen om een tweetal zebrapaden aan te leggen voor nog meer verkeersveiligheid, iets wat vroeger niet mogelijk was op de gewestweg.