Het is nog steeds niet duidelijk waaraan de jongen stierf. Zijn moeder is verslaafd aan ether. Mogelijk heeft het kind ether gedronken of gesnoven, of is het hem toegediend. De vrouw is aangehouden en zit voorlopig in de cel.

Vorige week richtte zijn school De Windroos een rouwhoekje in. Ook vandaag zorgden zijn leerkrachten en mede-leerlingen voor een gepaste uitvaart. Voor de viering aan de kerk zijn witte ballonnen opgelaten voor hun overleden schoolkameraadje.