Dat is vastgelegd in een RUP, dat gisteren door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Er komen ook meer parkeerplaatsen, per woongelegenheid 1,5 parkeerplaatsen, in plaats van één.

Tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan werden meer dan 200 bezwaren ingediend. Het leegstaand koetshuis, een bijgebouw van het oude gemeentehuis , en ook oude brandweergebouwen moeten tegen de vlakte. Veel mensen dienden bezwaar in omdat ze een band hebben met het koetshuis en omdat er volgens hen veel groen zal verdwijnen.

