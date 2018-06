Zwevegem Vooruit groepeert onafhankelijke kandidaten

Zwevegem is een nieuwe politieke partij rijker: Zwevegem Vooruit, met onafhankelijke kandidaten.

De onafhankelijken trokken vorige keer naar de kiezer in kartel met Gemeentebelangen, toen de lijst van huidig burgemeester Marc Doutreluingne. Die gaat verder met Lijst Burgemeester, onafhankelijke kandidaten groeperen zich in Zwevegem Vooruit. Antoon Vanassche gaat die lijst trekken.

Ontgoocheling in politiek

Zwevegem Vooruit wil meer overleg en inspraak in de gemeente, en meer samenwerking tussen onder meer gemeente en de inwoners. De beweging is gegroeid vanuit een "teleurstelling van vele mensen in de politiek en hun mandatarissen." Burgerparticipatie wordt één van de sleutelwoorden van de beweging.

Mobiliteit is een aandachtspunt van Zwevegem Vooruit. Zo moet er dringend een oplossing komen voor de ontsluiting van de dorpskernen van Moen en Heestert, en is het tijd om de verkeersdruk op De Kappaert en De Pluim aan te pakken.

Sterker onder 'Vooruit'-koepel

In veertig andere gemeenten in Vlaanderen, onder meer in Harelbeke en Kortrijk, dingt ook een beweging onder de noemer 'Vooruit' naar de stem van de kiezer. Door zich te groeperen willen de partijen onder de koepel 'Vooruit' sterker staan bij belangrijke dossiers, die vaak de gemeentegrenzen overstijgen.

Op dit moment staan al 18 mensen op de lijst van Zwevegem Vooruit.