Zwevegemnaar perst twaalfjarigen af

Een veertiger uit Zwevegem riskeert een jaar cel waarvan de helft met uitstel, omdat hij zich had voorgedaan als undercoveragent om twee jongens geld af te troggelen. Hij maakte uiteindelijk slechts 15 euro buit.

Op de avond van 21 december 2016 benaderde F.L. (45) twee jongens op straat in Zwevegem. Een van hen was twaalf, de andere stond aan de vooravond van zijn twaalfde verjaardag. F. deed zich voor als undercoveragent. De twee vriendjes moesten hun zakken leegmaken. Zoniet dreigde de veertiger ermee zijn collega's erbij te roepen en hen in de cel te stoppen.

De jongens waren onder de indruk en gaven hun geld af. Het leverde F. amper 15 euro op. Daarmee vereffende hij zijn openstaande rekening op café. Hij achtervolgde het duo nog een tijdje en joeg hen zo nog meer schrik aan.

De openbare aanklager vordert een gevangenisstraf van een jaar voor de man, die niet kwam opdagen. De moeder van een van de slachtoffertjes vraagt 2.500 euro morele schadevergoeding. Vonnis op 23 oktober.