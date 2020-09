Het bedrijf vond ene techniek om uit afvalwater stikstof en fosfor te recupereren. Die deeltjes dienen dan weer voor de productie van meststof voor de groententeelt. Het afvalwater komt vanonder andere aardappelverwerkende bedrijven.

Vlaanderen is troef

NuReSys heeft daarvoor installaties geleverd in eigen land, maar breidt intussen uit naar Europa,Azië en Amerika. Het project past in H2020 Value Waste. Dat onderzoekt de mogelijkheden om voedingsafval zo veel als mogelijk te hergebruiken.(lees verder onder de foto)



“Je mag niet onderschatten hoe hoog het aanzien voor Vlaamse Watertechnologie in het buitenland is,” zeggen ze bij NuReSys. “Onze centrale ligging in Vlaanderen is dus een troef.” NuReSys is Europees marktleider in fosfaatterugwinning uit vloeibare afvalstroom.