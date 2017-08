Zwevegemse die naar Compostela wandelde terug thuis

Ruth Vandenborre uit Zwevegem is terug thuis. Ze was op 1 mei te voet vertrokken richting Santiago De Compostela en kwam er op 10 augustus, na een wandeltocht van meer dan 2.300 kilometer, aan.

Op 1 mei vertrok Ruth Vandenborre te voet uit Zwevegem richting Santiago de Compostela. En op 10 augustus, op haar verjaardag, kwam ze er aan.

50 worden en die verjaardag vieren in het Spaanse Compostela, na een voettocht van 2.300 kilometer. Dat was de uitdaging die Ruth aanging. Ruth is verpleegster bij terminale kankerpatiënten in Kortrijk en wil met haar voettocht geld inzamelen voor onderzoek naar de bestrijding van de levensbedreigende ziekte. Schrijver Pieter Aspe is peter van de tocht. Ruth is zelf hartpatiënte en dat maakt de uitdaging nog groter.

Herbekijk de reportage van bij haar vertrek.