Er komt dit jaar geen gewone carnavalsstoet in Zwevezele. De kans bestaat zelfs dat die helemaal niet door gaat.

Zo is de prinsenverkiezing al volledig geschrapt. Door de maatregelen, die nog tot eind januari gelden, is de organisatie van zo'n evenement volgens het carnavalscomité onmogelijk. Ook een volwaardige stoet kan het bestuur niet garanderen. Die beslissing nemen ze nu al, omdat verenigingen in december al beginnen aan hun carnavalskar. De orde van de bolhoeden wacht het overlegcomité van 28 januari af om te kijken wat er wel kan plaatsvinden. Ook vorig jaar ging de stoet niet door.