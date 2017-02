Zwevezele stond vanmiddag helemaal op zijn kop. De jaarlijkse carnavalstoet met een duizendtal figuranten trok door de straten. Uniek voor Zwevezele is dat zowat het hele dorp betrokken is bij carnaval, de prinsverkiezing en de stoet.

Wat het carnaval in Zwevezele bijzonder maakt, is dat er vrijwel geen vreemde wagens of deelnemende groepen in de stoet opstappen. De plaatselijke verenigingen hebben zelf gewerkt aan een praalwagen, kostuums en een eigen straatact.

Iedereen wou vandaag ook de nieuwe prins, Jelle I, groeten. Hij heeft in Zwevezele zowat een adellijke status verworven.