Zwin kan ooievaars volgen dankzij zenders

Over zowat twee weken verlaten de ooievaarsjongen het Zwin Natuurpunt in Knokke-Heist voor een lange tocht naar het zuiden. Drie van hen zijn intussen uitgerust met een klein zendertje met GPS-tracker waarmee wetenschappers hun doen en laten kunnen volgen.

De zenders wegen nauwelijks 25 gram, werken op zonne-energie en geven met grote nauwkeurigheid aan waar de ooievaars zich bevinden. En net dat wordt zeer belangrijk op hun eerste trektocht naar het zuiden, want al jaren overwintert een grote populatie van tienduizenden ooievaars in Spanje en Portugal en niet in Afrika, zoals het eigenlijk hoort. Ze overwinteren er op vuilnisbelten. Maar die stortplaatsen gaan op bevel van Europa binnenkort dicht. Met de zenders willen de vorsers nagaan of dat gevolgen zal hebben op hun trekgedrag.