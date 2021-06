Zwin Natuur Park ringt 17 ooievaarsjongen

In Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zijn vandaag 17 ooievaarsjongen geringd.

Het ringwerk maakt deel uit van het wetenschappelijk onderzoek op de vogeltrek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Dit jaar zijn er dertien bezette ooievaarsnesten geteld in het park. Op zeven nesten in het natuurpark zaten 17 jongen. De jongen werden even uit het nest gehaald om ze te controleren, meten en wegen en van een officiële ring te voorzien. (Lees verder onder de foto)

Oudste ooievaar is 23

Op de ring staat een uniek nummer dat met behulp van een verrekijker kan worden gelezen. Zo kunnen de ooievaars op hun trektocht door vogelliefhebbers worden opgemerkt en herkend. De verzamelde gegevens zijn belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek rond de vogeltrek. Zo weet het park dat de oudste aanwezige geringde ooievaar een vrouwtje van 23 jaar uit Nederland is. De eerste ooievaars werden al in 1965 uitgezet in het Zwin. Meer dan vijftig jaar later zijn ze nog altijd het uithangbord van het natuurpark.