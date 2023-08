Zwin Natuur Park ringt opnieuw vogels

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist worden vanaf nu tot half november vogels geringd. Dat is belangrijk voor wetenschappers die zo meer te weten komen over de soort, waar ze naar toe trekken en waar ze broeden.

Wetenschappers van het Zwin Natuur Park leggen bezoekers uit hoe ze vogels vangen met een groot net, en waarom ze die een unieke ring om de poot doen. De voorbije vier jaar kregen al 28.000 vogels een ring. "Zo verzamelen wij data over wanneer welke vogels trekken, hoeveel ze wegen enzovoort. Uit die data halen wij dan veel informatie die nuttig is voor die vogels en voor de bescherming ervan", legt Wouter Faveyts, wetenschapper bij het Zwin Natuur Park uit. Als bezoeker kan je elke voormiddag zo'n vogelringsessie van dichtbij zien.

(Lees verder onder de foto.)

59 verschillende soorten

Vorig jaar kregen 59 verschillende vogelsoorten een unieke ring en dan vooral zwartkoppen, roodborsten en kleine karekieten. Al ringen ze vandaag ook een boerenzwaluw, een vogeltje dat niet zoveel voorkomt in het Zwin. "Je kan bij bijna alle vogels zien of het een jonge vogel is die dit jaar is geboren, of ouder. In dit geval was het een jonge boerenzwaluw, een vogel die in 2023 geboren is. Ik heb ook genoteerd wat de vleugellengte was en ik heb het gewicht genoteerd en dan heb ik hem terug vrijgelaten. En hopelijk krijgen we binnenkort of binnen een paar jaar een interessante terugmelding van die vogel.