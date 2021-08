Zwin Natuur Park verwelkomt 625.000 bezoeker

Frans Bryon uit Moerkerke kreeg een cadeaupakket en twee jaarabonnementen voor het Zwin. Hij was de 625.000 ste bezoeker van het Natuur Park sinds de opening in 2016.

Juli was met 18.500 bezoekers een topmaand. En het Natuur Park scoort ook hoge tevredenheidscijfers, zegt Westtoer. De provincie wil nu samen met de gemeenten nog meer inzetten op duurzame mobiliteit. Zo is er een gratis elektrische Zwinshuttle. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: "We hebben oplaadpalen voorzien, een fietsherstelpunt. We investeren ook samen met de gemeente in de elektrische Zwinshuttle, minstens tot 9 november en dan gaan we dat evalueren." Uit het Westtoeronderzoek blijkt ook dat 94 procent van de mensen terugkomt. Daarom zijn er geregeld tijdelijke tentoonstellingen. Zo is er nu de expo Vergeten Zwinhavens. Die lokte al 11.000 bezoekers en loopt nog tot 7 november. Er is ook een fietsroute aan gekoppeld.