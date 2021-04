Zwin Natuur Park verwelkomt eerste ooievaarsjong

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist is het eerste ooievaarsjong van het seizoen geboren.

Het jong is zo’n twaalf centimeter groot en weegt ongeveer 70 gram. De geboorte vond plaats op één van de nesten aan de ooievaarstoren in het Park. Dat nest kun je via deze link bekijken

Kwetsbare jongen

De eerste dagen zijn de kwetsbare ooievaars maar heel af en toe te zien. Ze worden in het begin vrijwel voortdurend afgeschermd door de ouders. Na een week laten ze zich steeds meer zien, als ze even van onder de vleugels van de oudervogel tevoorschijn komen. Jonge ooievaars hebben in hun eerste levensweken een fijne huidbedekking van donsveertjes die hen nog onvoldoende tegen de weersinvloeden beschermt. Het broedsucces hangt af van het weer: koud en nat weer in de eerste levensweken kan fataal zijn. Daarnaast speelt ook voldoende voeding een belangrijke rol.

12 bezette nesten

Dit jaar zijn er 12 ooievaarsnesten bezet in het Zwin Natuur Park. Eind maart werden de eerste ooievaarseieren gelegd. De meeste paren gingen in die periode tot broeden over. Enkele laatkomers wachtten tot een eind in april. De broedduur bedraagt ongeveer 33 dagen. Het Zwin Natuur Park verwacht de komende weken dus nog meer geboortes. Ooievaars leggen meestal drie tot vijf eieren. Deze worden niet allemaal tegelijk gelegd, maar gemiddeld om de twee dagen. Zowel het vrouwtje als het mannetje houdt het legsel warm. Doordat de eieren niet allemaal tegelijk gelegd worden, komen ze ook niet allemaal samen uit. Daardoor zijn niet alle jongen in hetzelfde nest even groot.