Zwintriatlon in Knokke-Heist is afgelast

De Zwintriatlon van 2 september in Knokke-Heist is afgelast. Ook de Iron Kid en de Finishers Triatlon van 21,22 en 23 augustus gaan niet door, net als de Halve Triatlon op 5 september.

De geleidelijke versoepeling van de maatregelen is hoopgevend, zegt het gemeentebestuur, maar anderzijds zijn er heel wat signalen dat het besmettingsgevaar niet snel definitief zal wijken en we nog een langere tijd ons gedrag zullen moeten aanpassen. Het is met spijt in het hart, zegt het bestuur, dat de gemeente deze beslissing tot afgelasting heeft genomen.