Zwitsers kunstenaarsduo exposeert in Oostende

Ze brachten vorig jaar twee weken door in Oostende en fotografeerden de stad in hun typische stijl. De zwart-wit foto’s zijn een mix van reportage-, architectuur-, portret- en modefotografie. Her duo werd naar Oostende gehaald door Yvon Poncelet van fotografiehuis Exposure Value. Hij leerde het werk van Lea Lund en Erik K. kennen op het fotografiefestival in Arles twee jaar geleden en was meteen verkocht. In galerij Exposure Value is nieuw werk te zien van het kunstenaarsduo waarin Erik veeleer afgebeeld wordt als een soort icoon. Er hangen ook foto’s die genomen zijn in andere steden. Beide expo’s van Lea Lund en Erik K. lopen 18 februari.

Alle info vind je op www.yvon.be