Zythos Bierfestival tovert Kortrijk om in paradijs voor bierliefhebbers

Wie last heeft van keuzestress, weet op het Zythos Bierfestival in Kortrijk al helemaal niet waar te beginnen. Meer dan 500 verschillende bieren van 74 Belgische brouwerijen proberen de liefhebbers te overtuigen. De organisatie hoopt dit weekend op 7000 bezoekers.

Hal K van Landmarck vormde in Kortrijk het decor voor de achttiende editie van het Zythos Bierfestival. Na Sint-Niklaas en Leuven is voor het eerst een West-Vlaamse stad de locatie voor het evenement. Van 's middags tot 's avonds kunnen kenners of nieuwsgierige drinkers zaterdag en zondag allerlei bieren degusteren.

Op de eerste dag verkenden de bezoekers vooral in de namiddag de verscheidene standen die hun merk willen promoten. In de avond keuvelden de aanwezigen gemoedelijk aan tafel of aan de toog in de ruime evenementenhal. Groepen voelden zich op café, maar dan één met een pak meer opties en waar de glazen kleiner zijn. Een man in Mario-kostuum onderging tussen het bier zijn vrijgezellenavond. Anderen namen hun tijd om een gezelschapsspel te spelen terwijl ze hun dorst lesten. Een groot deel van het publiek gebruikte het openbaar vervoer of boekte een hotel waardoor ze soms al vroeger weggingen.

Internationaal bekend

De bezoekers zakten enerzijds duidelijk uit eigen streek af. Aan de andere kant reisden volgens de organisatie ook tal van fans van de Belgische biercultuur uit het buitenland naar de stad aan de Leie. Colombia, Denemarken, Oostenrijk, Groot-Britannië, Verenigde Staten en Brazilië zijn maar enkele delen van de wereld waar ze het Zythos Bierfestival kennen. Unesco erkende de Belgische biercultuur in 2016 als 'Immaterieel Cultureel Erfgoed'. Net als andere bierfestivals draagt Zythos die cultuur uit, maar ook bij aan die erkenning. Zythos vzw is een organisatie die alle Belgische verenigingen van bierproevers overkoepelt. Dat maakt het festival één van biersupporters voor biersupporters.

Voor elk wat wils in de tijdelijke bierhallen van Kortrijk: amber, fruitbier, zuur bier, oud bruin, tafelbier en meer. Werkelijk alle soorten vloeiden uit flesjes of de tapkraan. Hoewel alle grote merken vertegenwoordigd zijn, vallen vooral de wat onbekendere brouwerijen in de smaak. Brouwerij Ruimtegist en Biercreaties Pottelbergh serveren brouwsels uit eigen stad. Uit eigen provincie valt de stand van de jonge Anzegemse brouwer Koen en zijn merk 't Verzet op. Hij probeert "te verrassen met nieuwe smaken want er zijn al genoeg tripels gemaakt". Enkele bedrijven brachten ook speciaal voor het festival een nieuw bier uit.

Om 22.30 uur sloten de standen hun vaten af. Traditioneel manen de vrijwilligers zij die al een glaasje te veel op hebben vriendelijk aan naar huis te gaan.