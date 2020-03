‘Water wordt alsmaar schaarser en duurder’

Win-winsituatie

In het kader van het project, genaamd Sucr’eau, breidt de UGent zijn campus in Kortrijk uit. Er wordt een piloothal gebouwd. Dat is een minifabriek waar ze het proces van de aardappelverwerkende industrie kunnen simuleren. Zo doen de studenten heel wat ervaring op, versterkt de Ugent zijn eigen expertise en kan het onderzoek rechtstreeks worden ingevoerd in de industrie. Van een win-winsituatie gesproken!

