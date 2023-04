Bachelor Onderwijskunde: een unieke opleiding

In de achtste aflevering van Campus ontdekken we de opleiding ‘Onderwijskunde’ aan KU Leuven Kulak.

In deze aflevering van Campus vertellen studenten & docenten van KU Leuven Kulak ons meer over de bachelor Onderwijskunde. Een brede opleiding, waarin je zowel psychologie als pedagogische wetenschappen krijgt. Zo kunnen studenten een betere , en gerichtere keuze maken voor hun masterjaren.

Door dit unieke concept kunnen studenten na de driejarige bachelor nog kiezen uit verschillende masteropleidingen en afstudeerrichtingen. Zo kunnen ze rechtstreeks doorstromen naar zowel de master psychologie, de master pedagogische wetenschappen als de educatieve master gedragswetenschappen. Een unieke opleiding dus die je enkel in Kortrijk, aan KU Leuven Kulak kunt volgen.

De combinatie van een psychologische en pedagogische achtergrond die studenten in deze opleiding meekrijgen, vormt een grote troef voor het werkveld. Het stelt afgestudeerden in staat om vanuit een multidisciplinaire bril te kijken naar specifieke situaties of problemen.

Naast de bacheloropleiding organiseert de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen aan KU Leuven Kulak ook enkele zijtrajecten voor studenten die reeds een professioneel of academisch diploma op zak hebben.

Meer over deze opleiding en alle studiemogelijkheden vind je op deze website.

