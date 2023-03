In deze tweede aflevering van Campus ontdekken we de bacheloropleiding taal- en letterkunde aan KU Leuven Kulak.

De bacheloropleiding taal- en letterkunde met doorstroomoptie toegepaste taalkunde aan KU Leuven Kulak in Kortrijk wordt vernieuwd! Studenten kunnen zich vanaf komend academiejaar specialiseren in taal- en vertaaltechnologie, ze kunnen ook taal en bedrijfseconomie gaan combineren of focussen op cultuur en literatuur. In Campus vertellen we je er alles over!

Alles over de opleiding even rustig nalezen? Dat kan hier.

