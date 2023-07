Een duurzame transformatie voor Het Sundae Huis

In een wereld waar duurzaamheid en energiezuinigheid steeds belangrijker worden, is het verhaal van Het Sundae Huis een inspirerend voorbeeld van een woning die een indrukwekkende transformatie ondergaat. Met de hulp van een energieadviseur van Van Marcke wordt het huis omgetoverd tot een...

Beter EPC-label

Tot voor kort had Het Sundae Huis een EPC-label E. Sinds de bouw in de jaren ’60 waren er geen grote aanpassingen meer aan gebeurd en dus was een grondige renovatie nodig om te voldoen aan de normen van vandaag. Eline koos voor de expertise van Walid, energiedeskundige bij Van Marcke, om het huis te transformeren naar een energiezuinige en milieuvriendelijke woning.

Energiezuinige keuzes

Dankzij de energieadviseur van Van Marcke werden er verschillende energiebesparende maatregelen toegepast in het Sundae Huis. Er werd bijvoorbeeld gekozen voor een condensatieketel en een warmtepompboiler. En op het dak kwamen zonnepanelen.

Nieuw badkamermeubel

Maar Van Marcke zorgde in dit verhaal niet enkel voor energie-advies. Met de hulp van een handige kijker, installeert Frederik een nieuw badkamermeubel. Eline koos voor een warme combinatie van donker hout voor de kasten en een keramisch tablet in ceppo-look. “Die materialen, samen met de rode tegeltjes rond het vrijstaand bad, zullen zorgen voor de perfecte Sundae-vibe in de badkamer,” vertelt Eline.

Bouwverlof

Het Sundae Huis gaat nu enkele weken in bouwverlof. Vanaf 19 augustus kan je de renovatie verder volgen. Dan gaat Eline het huis verder inrichten en gezellig maken én wordt ook de keuken geïnstalleerd.

