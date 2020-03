Een opleiding geneeskunde, dat is ook veel praktijk!

We linken universitaire studies al vaak aan saaie theorielessen zonder veel praktijk, maar aan de KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk laten ze zien dat het ook anders kan. In deze 4e aflevering volgen wij geneeskundestudenten Elisabeth & Louis. Zij nemen ons mee naar het vaardigheidscentrum van de universiteit in de simulatiekamer. Daar komen allerlei zaken samen die de studenten in de les gezien hebben. Op voorhand worden de scenario’s uitgeschreven met bepaalde leerdoelen en zo zetten ze de theorie om in de praktijk.

In kleine groepjes voeren ze de handelingen uit en dat levert heel wat voordelen op. Op die manier staan ze dichter bij de docent, krijgen ze gemakkelijker feedback en wordt alles wat ze doen gecontroleerd. In die praktijkervaring is het ook belangrijk om goed te communiceren met elkaar. Ook daaruit leren ze heel wat bij.