Flanders Atletiekclub -kortweg FLAC- is een fusieclub met afdelingen in Wervik, Oostkamp, Roeselare, Izegem, Ieper en Poperinge.

FLAC is in 2000 ontstaan, met het idee om de krachten te bundelen om samen tot betere resultaten te komen. En dat is ook gelukt, klinkt het. FLAC is uitgegroeid tot de grootste atletiekvereniging van Vlaanderen met 1250 leden en bijna 50 trainers.

