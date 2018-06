Het Provinciaal Domein aan de kust

De kust is de toeristische trekpleister tijdens de zomermaanden. Daarom wouden we met het Provinciaal Domein eventjes de kust nog meer in de kijker zetten.

De kust heeft de laatste jaren een grote metamorfose ondergaan. Westtoer en de Provincie hebben heel hard gewerkt aan de verjonging van de Kust, qua infrastructuur en qua bezoekerspubliek. In vergelijking met vijf jaar geleden is het publiek van kustbezoekers verjongd. Nu is 7/10 kustbezoekers jonger dan 50, in 2011 was dat nog maar 6/10.

En ook op vlak van infrastructuur is er veel veranderd, veel kustgemeenten investeerden onder andere in hun infrastructuur.

Gedeputeerde De Block vertelt er ons alles over in Het Provinciaal Domein.