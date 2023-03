Industrieel ingenieur circulaire bioprocestechnologie

In deze derde aflevering van Campus ontdekken we de opleiding Circulaire Bioprocestechnologie in Kortrijk.

De opleiding 'industrieel ingenieur' in de Circulaire Bioprocestechnologie is een unieke opleiding in Vlaanderen. Studenten hier bij de UGent campus Kortrijk, met interesse voor chemische en biologische processen, leren hier alle circulaire principes aan. Afval is met andere woorden voor hen geen afval, maar een grondstof voor iets anders. In ons programma Campus wordt dit meteen duidelijk als we Pieter-Jan, een oud-student, kunnen volgen in z'n job.

